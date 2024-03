W Lubaniu w budynku mieszkalnym zapaliły się sadze w kominie. Interweniowali strażacy

Pożar w Lubaniu

W niedzielę 10.03.2024 r. strażacy zostali wezwani do pożaru przewodu kominowego w miejscowości Lubań w gm. Nowa Karczma. Do zdarzenia doszło w budynku mieszkalnym znajdującym się na ul. Targowej. Na szczęście dzięki szybkiej interwencji udało się zapobiec rozprzestrzenieniu pożaru.

Zamówiłeś wizytę kominiarza? Sprawdź najpierw, czy może ci wystawić elektroniczne potwierdzenie przeglądu przewodów kominowych. Tradycyjne druki odeszły do lamusa. Teraz ważny jest tylko e-protokół.

Niestety pożary kominów wciąż zdarzają się zbyt często. W powiecie kościerskim co roku ma miejsce około 30 takich sytuacji. Wielu z tych można byłoby uniknąć dzięki właściwej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Strażacy apelują do mieszkańców, by ci pamiętali o obowiązkach spoczywających na właścicielach lub zarządcach każdego obiektu budowlanego. Niezwykle ważne jest wykonywanie, co najmniej raz w roku okresowego sprawdzenia technicznego (przeglądu) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a sprawność techniczną przewodów potwierdzić protokołem sporządzonym przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.

W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania: