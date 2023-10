W Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie na przerwę wzywa dzieci muzyka Vivaldiego. W placówce działają ciche dzwonki

Stary dzwonek w szkole wciąż jednak wisi. Przydaje się w czasie ewakuacji czy apeli o czym uczniowie zostali poinformowani.

- Od kiedy o przerwie informuje muzyka, dzieci nie reagują jakby szły na wojnę, czy do pożaru. One po prostu wychodzą. Oczywiście są głośne na przerwie, bo po to ona jest, aby odreagować, ale nie ma wrzasku. I to było niesamowite doświadczenie - dodaje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6. - Mamy w szkole dzieci z różnymi niepełnosprawnościami i dla nas wymiernym efektem działań było to, jak chłopiec, który jest bardzo wrażliwy na dźwięk i podczas rozmowy powiedział, że te ciche dzwonki to jest najlepsze co mogło się wydarzyć.