Aronia - wspaniały owoc na wiele dolegliwości! Warto mieć ją w spiżarni. Pomoże w grypie, cukrzycy, czy słabym wzroku

Aronia - superowoc na wiele dolegliwości

Jak wygląda aronia? Owoce mają ciemną, niemal czarną barwę i są zebrane w kiście. Pod mocno wybarwioną skórką kryje się jaśniejszy miąższ, który otacza drobne pestki. Pod względem budowy przypominają miniaturowe jabłka. Są bogate w cenne związki odżywcze. Robi się z nich przetwory, takie jak dżemy, soki, lecznicze nalewki i herbatki, które wzmacniają organizm i wspierają układ krążenia. Surowe owoce aronii mają dość specyficzny smak, są kwaśne i cierpkie, raczej nie nadają się do bezpośredniego spożycia. Z powodzeniem można jednak dodawać je do koktajli. Warto wiedzieć, że owoce aronii tracą cierpki smak po przemrożeniu, dlatego przed przyrządzeniem z nich przetworów warto przetrzymać je dzień lub dwa w zamrażalniku.

Natomiast witamina C obecna w aronii wspiera układ odpornościowy, pomagając organizmowi w walce z infekcjami i chorobami.

To owoc, który jest ceniony za swoje liczne korzyści zdrowotne. Jest niezwykle bogaty w antyoksydanty, takie jak antocyjany, kwercetyna i resweratrol, które pomagają w ochronie komórek przed uszkodzeniem przez wolne rodniki. Działa to korzystnie na zdrowie, przeciwdziałając rozwojowi chorób, takich jak choroby serca i nowotwory.

Aronia może przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi, poprawy elastyczności naczyń krwionośnych i redukcji ryzyka chorób serca. Pomaga także w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, co jest korzystne dla osób z cukrzycą i tych, które starają się uniknąć problemów związanych z nadmiernym spożyciem cukru.