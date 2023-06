Syrop z kwiatów czarnego bzu. Na jakie choroby działa, jak przygotować syrop. Podajemy sprawdzony przepis ZDJĘCIA

Syrop z kwiatów czarnego bzu doskonały na wiele chorób

Czarny bez to prawdziwe dobrodziejstwo natury. Każdy, kto zna się na naturalnych produktach, rusza właśnie na zbiory. Czarny bez kwitnie, a to oznacza, że nadszedł idealny moment na przygotowywanie aromatycznego syropu. Nie dość, że jest on smaczny, to w dodatku niezwykle zdrowy. Trzeba jednak wiedzieć, jak go przygotować. Materiał jest w zasięgu ręki.

Wybierając się na spacer z pewnością zauważyliście ten krzew, albo poczuliście wyjątkowy aromat. Kwiaty o tej porze roku przypominają białe baldachimy. I to w nich tkwi sekret zdrowia.

Czarny bez to krzew z rodziny przewiertnicowatych, dorasta do 3-8 metrów wysokości. Jest niezwykle powszechną rośliną, która rośnie dziko na terenie całej Polski, Azji, Ameryki i Afryki. Wiele osób ma go w swoich ogrodach. Kwitnie w czerwcu w postaci drobnych, biało-żółtych kwiatów zebranych w płaskie baldachy o średnicy ok. 10 cm. Natomiast owoce czarnego bzu są niewielkie, podobne wielkością do jarzębiny.