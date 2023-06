Jest zgoda na odstrzał wilków w gminie Kościerzyna! Decyzja zapadła po ataku watahy w Wąglikowicach ZDJĘCIA

Jest zgoda na odstrzał wilków na Pomorzu

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski wydał zgodę na odstrzał wilków w Wąglikowicach w powiecie kościerskim. Decyzja ta była podyktowana atakiem watahy na stado owiec. Do zdarzenia doszło na początku maja. Wówczas wilki w ciągu kilku dni zabiły całe stado owiec kameruńskich, znajdujących się w zagrodzie, w pobliżu domów. Mieszkańcy byli w szoku i obawiali się o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza, że w pobliżu jest szkoła. Zwierzęta należały do Pawła Norka, właściciela agroturystyki, który mieszka w centrum miejscowości. Wilki na teren gospodarstwa wkroczyły trzykrotnie. Większość zwierząt, które w dodatku były kotne, po prostu pozbawiły życia. Zjadły zaledwie dwie sztuki.

W dokumencie znalazło się jednak kilka warunków w jakich może dojść do eliminacji zwierząt. Otóż do 31 sierpnia 2023 r. może nastąpić odstrzał tylko jednego wilka. Odstrzał drugiego będzie możliwy po 30 września, jednak wyłącznie pod warunkiem, że mimo eliminacji pierwszego, ataki na żywy inwentarz i wyrządzane szkody wystąpią ponownie na tym terenie, co znajdzie odzwierciedlenie w protokołach oględzin. Co więcej, odstrzał nastąpi w jak najbliższej odległości od miejsca, w którym wystąpiły szkody. Co najwyżej wilk może być tropiony najdalej do granicy lasu.