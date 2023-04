Asystent osoby niepełnosprawnej w gm. Kościerzyna pomoże w codziennych czynnościach. Kto może skorzystać z pomocy asystenta? Podpwiadamy Edyta Łosińska-Okoniewska

W ubiegłorocznej edycji w gminie Kościerzyna wsparciem zostało objętych 40 niepełnosprawnych. Do pomocy im zatrudniono 20 asystentów, którzy wnieśli w życie tych osób nie tylko wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, ale również zaangażowanie, radość i pozytywną energię. Arch. UG Kościerzyna Zobacz galerię (7 zdjęć)

26 osób niepełnosprawnych z gminy Kościerzyna będzie mogło liczyć na pomoc asystentów. To duża szansa na zmianę codziennej rutyny. Asystenci zabiorą na zakupy, do kina, na spacer, a także do urzędu.