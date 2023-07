Bezpieczne wakacje w Kościerzynie. Policjanci spotykają się z młodzieżą i ostrzegają przed zagrożeniami

Co zrobić, aby wakacje były czasem nie tylko pełnym beztroskiej zabawy i odpoczynku, ale przede wszystkim bezpiecznym? Policjanci z Kościerzyny spotkali się z dziećmi i młodzieżą w Szarlocie, gdzie ostrzegali przed czyhającymi zagrożeniami. Spotkanie odbyło się w ramach akcji "Bezpieczne Wakacje".

- To czas, w którym dzieci, ale także dorośli dużo przebywają poza domem. Policjanci z ogniwa wodnego oraz rowerowego, kryminalni, funkcjonariusze prewencji i ruchu drogowego dbają o bezpieczeństwo na drogach i nad wodą, odwiedzą miejsca wypoczynku oraz spotkają się z dziećmi i młodzieżą wypoczywającą w powiecie kościerskim - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

Dla kościerskich policjantów trwające wakacje to czas intensywnej pracy mającej zapewnić bezpieczeństwo odpoczywającym na terenie powiatu. Do podstawowych zadań mundurowych w tym czasie należą przede wszystkim kontrole drogowe, kontrole jezior, a także kontrole w miejscach zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pod specjalnym nadzorem pozostają również miejsca publiczne, m.in. dworce kolejowe oraz deptaki, gdzie może dochodzić do kradzieży.