Ciała trzech noworodków w Czernikach. Zarzuty zabójstwa usłyszał także 54-letni ojciec ZDJĘCIA

Zwłoki noworodków odnalezione w piwnicy w Czernikach

Po makabrycznym odkryciu ciał trzech noworodków w Czernikach w gm. Stara Kiszewa na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty. Prokuratura najpierw przedstawiła zarzuty zabójstwa i kazirodztwa 20-letniej kobiecie. Jednak po przesłuchaniu jej 54-letniego ojca i on usłyszał zarzuty potrójnego zabójstwa, a także podwójnego kazirodztwa. Wszystko wskazuje na to, że mężczyzna żył w związku kazirodczym z 20-latnią córką, a także miał przymuszać do kazirodztwa kolejną córkę.

Jak wynika z naszych informacji, w niedzielę ma być wykonana sekcja zwłok jednego z noworodków i prawdopodobnie prokuratura wystąpi z wnioskiem o areszt dla zatrzymanych w tej sprawie córki i jej ojca. Obojgu grozi dożywocie.