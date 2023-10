COVID-19 w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Na oddziałach są pacjenci zarażeni koronawirusem

Sezon na infekcje zaczął się na dobre. Wiele osób skarży się na objawy grypopodobne.

- Dzieci w przedszkolu i szkole stale coś teraz łapią, a my jako rodzice zarażamy się od nich. Bóle mięśni, kaszel i katar to najczęstsze objawy. Widać, że teraz sporo osób choruje. Nie ma się co dziwić, jesień sprzyja infekcjom, łatwo się przeziębić - mówi Katarzyna z Kościerzyny. - Najlepiej wówczas pozostać w domu i wygrzać się porządnie.