W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie zorganizowano konferencję poświęconą rakowi piersi ZDJĘCIA

Konferencja w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie

- Pacjenci bardzo chętnie zgłaszali się na badania, wykonywałyśmy im pomiar ciśnienia, poziom cukru, ale także udzielałyśmy porad - mówiła Grażyna Bros-Siegieda, starsza pielęgniarka w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie.

Jak podkreślają organizatorzy, każda rozmowa na temat raka piersi to większa szansa na to, że kobiety zgłoszą się na badania profilaktyczne oraz diagnostyczne, które przekładają się na rozpoznania nowotworu we wczesnym stadium zaawansowania klinicznego. Przykładem jest chociażby program przesiewowy, w którym kobiety od 50 do 69 roku co dwa lata dostają regularnie zaproszenia na mammografię. Badania można wykonać także w mammobusie, czyli autobusie, w którym znajduje się mammograf. Program badań przesiewowych jest bardzo ważny, niestety uczestnictwo w nim pozostawia wiele do życzenia, biorąc pod uwagą przykład krajów skandynawskich. Tam w badaniach bierze udział od 70 do 90 proc. kobiet. Tymczasem w województwie pomorskim, które wiedzie prym pod tym względem, mamy niewiele ponad 40 proc.