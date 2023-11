Draka pracuje w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. Była gwiazdą programu "Dzień Dobry TVN"

Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie

Draka w muzeum zjawiła się cztery lata temu i już została. Codziennie przyjeżdża do pracy ze swoim panem. To Przemysław Rey, dyrektor Muzeum Hymnu Narodowego, który dojeżdża do Będomina z Gdańska. Draka jest teraz znana w całej Polsce, ponieważ wystąpiła w Dzień Dobry TVN.

- Draka ma ok. 6 lat i przybłąkała się do muzeum 4 lata temu - mówi Przemysław Rey. - Była wychudzona i przerażona. Zajęliśmy się nią i tak już została.

Jak się okazuje Draka to ... owczarek będomiński. Co ciekawe, imię zostało wybrane zanim jeszcze pies wybrał sobie muzeum jako nowy dom.