Rok temu "Dzień Dobry TVN" prosto z Kościerzyny. Na kościerskim Rynku było głośno i wesoło. Pamiętacie?

Ekipa "Dzień dobry TVN" gościła w Kościerzynie

To poranny magazyn emitowany na antenie TVN codziennie od 8:00 do 11:30. Trzon programu stanowią rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Inne stałe elementy to kącik kulinarny, relacje reporterów, cykliczne bloki i prognoza pogody. Ekipa tego programu pojawiła się w Kościerzynie z prowadzącymi Filipem Chajzerem i Małgorzatą Ohme.

Co więcej, Kościerzyna była pierwszym przystankiem na trasie nowego cyklu wyjazdowego pt. "Widzimy się". Na kościerskim Rynku Filip Chajzer i Małgorzata Ohme czekali na mieszkańców, by poznać ich pasje, zajęcia i dowiedzieć się, z czego są dumni.