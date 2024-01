Droga na odcinku Kościerzyna - Nowa Karczma to same dziury! Można uszkodzić koło i zawieszenie

Podczas zimowej aury na drogach dochodzi do kolizji i wypadków. Głównym powodem tych zdarzeń jest nadmierna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, alkohol, brawura i brak rozwagi użytkowników dróg. Rozwaga i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego mogą uchronić niejedno życie lub zdrowie.

Najczęstsze przyczyny wypadków i kolizji na drogach powiatu kościerskiego to nadmierna prędkość, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych. Pamiętać należy, że droga to nie tor wyścigowy, a jazda z nadmierną prędkością to zagrożenie także dla innych uczestników ruchu drogowego.