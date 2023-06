Dwaj bracia ukradli w sklepie w Kościerzynie ponad 20 paczek kawy. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności

- Zatrzymani to bracia w wieku 21 lat, obywatele Mołdawii. Obaj trafili do policyjnego aresztu - mówi rzecznik prasowy kościerskiej policji. - Zebrany materiał pozwolił przedstawić im zarzuty kradzieży. Mężczyźni przyznali się do winy. Teraz grozi im nawet do 5 lat pozbawienia wolności.