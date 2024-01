Dwie osoby oszukane w sieci. Jedna podczas zakupów, druga myślała, że wygrała nagrodę

Drugie oszustwo zostało zgłoszone przez 51-letnią mieszkankę powiatu kościerskiego . Oszustwo polegało na tym, że sprawcy powiadomili za pośrednictwem jednego z komunikatorów o wygranej. Kobieta musiała tylko wpłacić za pośrednictwem BLIK pewną kwotę, by otrzymać nagrodę. 51-latka straciła blisko 1 tys. zł.

Każdy, kto korzysta z opłat internetowych lub portali aukcyjnych, powinien mieć świadomość o działalności oszustów, którzy stale opracowują różne sposoby na nieprawne zdobycie pieniędzy. Najpierw starają się zdobyć zaufanie, a następnie proszą o pieniądze. Po otrzymaniu pieniędzy, kontakt z oszustami się urywa. Najczęściej do wyłudzenia pieniędzy dochodzi za pośrednictwem ofert kupna/sprzedaży.

Do Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zgłosił się 37-letni mieszkaniec powiatu kartuskiego . Powiadomił o oszustwie internetowym, w wyniku którego stracił blisko 15 tys. zł. Przestępstwo polegało na opłacie wykonanej za pomocą karty kredytowej poprzez skorzystanie przez 37-latka z fałszywego linku opłaty. W tej sprawie funkcjonariusze prowadzą postępowanie.

W ostatnim czasie do tego rodzaju przestępstw na terenie powiatu kościerskiego dochodzi nawet kilka razy dziennie. Jak sprawcy działają?

Na portalu aukcyjnym oszuści zamieszczają bardzo atrakcyjną ofertę kupna, która jest okazją wśród pozostałych. Zainteresowani myślą, że kontaktują się ze sprzedawcą, by dokonać zakupu, tymczasem to jest oszust, który chce jak najszybciej otrzymać pieniądze.

Oszuści bardzo umiejętnie podchodzą do klienta i są w stanie przekonać go do płatności z góry lub wpłaty zaliczki, wykorzystując jego nieświadomość i brak ostrożności w sieci. Istotny jest sposób realizowania płatności za towar. Nowe technologie, które ułatwiają nam codzienne życie, są także wykorzystywane przez przestępców, dlatego bardzo łatwo stać się ofiarą oszustwa internetowego.