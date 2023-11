Ukradł pieniądze z kas sklepowych w Kościerzynie. Teraz grozi mu 8 lat więzienia

- Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali 46-latka podejrzanego o dwukrotną, zuchwałą kradzież sklepową na terenie miasta - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Podejrzany usłyszy zarzut kradzieży. Za tego typu przestępstwo grozi kara od roku do 8 lat pozbawiania wolności. Sąd zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali mieszkańca powiatu kościerskiego, którzy włamał się do sklepu na terenie miasta, z którego zabrał alkohol, wyroby tytoniowe i…

Do zdarzeń doszło na początku listopada. Policjanci otrzymali wówczas dwa zgłoszenia o kradzieży pieniędzy. Doszło do nich na terenie dwóch sklepów w Kościerzynie. Okazuje się, że złodziej całkiem sprawnie działał, bo w momencie, gdy kasjerka chciała wydać mu resztę, on z szuflady kas wyciągał pieniądze. Chodzi o kwotę blisko 3 tys. złotych.