Dwie osoby poszkodowane w wypadku na dk 20 między Kaliskami Kościerskimi a Kłobuczynem

Niestety, kolejny wypadek miał miejsce w niedzielę 14.01.2024 r. na drogach powiatu kościerskiego. Tym razem doszło do zdarzenia między trzema pojazdami na drodze krajowej nr 20, na trasie Kaliska Kościerskie - Kłobuczyno. Kierująca audi 22-letnia kobieta spowodowała zderzenie z fiatem, prowadzonym przez 67-letniego mężczyznę, a następnie uderzyła w opla, którego kierowcą był 68-letni mężczyzna. Fiat w wyniku zderzenia wypadł do przydrożnego rowu.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia, 22-latka nie zachowała należytych środków ostrożności, co doprowadziło do zderzenia. Dwóch pasażerów fiata w wieku 31 lat trafiło do szpitala.