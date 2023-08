Festiwal baniek mydlanych w Kościerzynie. Rodziny z dziećmy bawiły się w parku przy ul. 8 Marca Joanna Surażyńska

12 sierpnia 2023 r. w Kościerzynie unosiły się tysiące kolorowych, małych i dużych baniek. To w ramach Festiwalu Baniek Mydlanych. Każdy mógł poczuć się jak dziecko. Chętnych do tego, by obserwować jak inny puszczają bańki, nie brakowało.