Festyn Rodzinny w Nowych Polaszkach. Całe rodziny wspólnie świętowały! Zobaczcie ZDJĘCIA z wydarzenia

Festyn w Nowych Polaszkach

Dmuchańce, konkursy i zabawy, a do tego poczęstunek dla dzieci i rodziców, wszystko oczywiście za darmo. Festyn Rodzinny w Nowych Polaszkach stał się doskonałą okazją do integracji. Mieszkańcy z wielu miejscowości gminy Stara Kiszewa spotkali się w Parku Jaśminowym, by wspólnie świętować.

Ten wyjątkowy piknik zorganizowało Przedszkole Samorządowe w Nowych Polaszkach wraz z Sołectwem w Nowych Polaszkach. Zadbano, aby park zamienił się w miejsce zabaw. W wielu jego zakątkach na najmłodszych czekały różne atrakcje. Dzieci ustawiały się w kolejce po barwne malowanki na twarzach i brokatowe tatuaże. Ogromną popularnością cieszył się także pokaz wozu strażackiego OSP Nowe Polaszki.