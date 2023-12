Gdy zginę przez Ciebie, co powiesz mojej mamie? - akcja z udziałem uczniów na drogach gminy Kościerzyna

- Kara recydywy, znacznie większa liczba punktów karnych, dotkliwe kwoty mandatów czy też zasada towarzystw ubezpieczeniowych zero tolerancji dla kierowców na podwójnym gazie nie zadziałają, gdy nie zaangażujemy się wszyscy w zmianę postaw wobec takich osób - podkreślają nauczyciele. - Każda taka osoba to potencjalny zabójca. Nagłaśnianie przez media wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, w których sprawcami są jeżdżący pod wpływem alkoholu lub narkotyków kierowcy, nie przyczyni się do zmiany zachowań części osób. Nigdy jednak nie wolno nam się zgodzić na to, by ktokolwiek usiadł za kierownicą po spożyciu substancji zmieniających postrzeganie rzeczywistości. Musimy reagować! Nasza bierność może doprowadzić do niejednej ludzkiej tragedii. Tą współodpowiedzialność za bezpieczeństwo na drogach chcemy zaszczepiać już najmłodszym użytkownikom dróg, czyli dzieciom z naszych gminnych szkół.