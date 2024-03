Gdzie zjeść lody w Kościerzynie? Sprawdź wyjątkowe miejsca

Tutaj zjesz lody w Kościerzynie

Jakie lody zjesz w lodziarniach w Kościerzynie?

Odróżniają się od pozostałych tym, że ich skład nie zawiera w sobie produktów odzwierzęcych. To najczęściej sorbety albo lody sporządzane z wegańskich zamienników np. mleka kokosowego, sojowego lub z nerkowca z owocami. Mają takie same walory smakowe, jak te wykonane w sposób tradycyjny i na pewno bardzo zdrowe.

Jak prezentuje się kaloryczność?

Sięgając po lody myślimy o tym ile mają kalorii i czy nie zaszkodzą naszej figurze. W zależności od rodzaju lodów porcja 100 g zawiera około 200 kcl. W jednej gałce lodów znajduje się 130 kcl. Porównując to do innych deserów jest to mało. Bez obaw możemy więc spożywać je podczas upałów.