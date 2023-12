Gmina Liniewo. 72 świąteczne paczki trafiły do najbardziej potrzebujących

Zbieraniu podlegały wszystkie produkty spożywcze, trwale zapakowane, mające długi termin przydatności do spożycia. Zebrane produkty pozwoliły na przygotowanie 72 świątecznych paczek, które dzięki pomocy szkół, pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, sołtysów poszczególnych miejscowości, od dnia 8 grudnia do 11 grudnia, trafiały do osób najbardziej potrzebujących, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

W inicjatywę, poza placówkami oświatowymi, zaangażowali się również przedsiębiorcy i indywidualni ludzie dobrej woli. Na konto SKO Liniewo wpłynęło 7 tys. złotych, lokalne firmy przekazały artykuły spożywcze opiewające na kwotę ok. 5 tys. złotych.