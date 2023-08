Już w weekend w Wielu Karsiński Rajd Weteranów Szos. Na ulice wyjadą zabytkowe pojazdy ZDJĘCIA

Przed nami Karsiński Rajd Weteranów Szos

Już w najbliższą sobotę 12 sierpnia, warto wybrać się do Wiela w gminie Karsin, by wziąć udział w Karsińskim Rajdzie Weteranów Szos. To jedna z największych imprez tego typu w regionie. Wydarzenie rozpoczyna się zapisami uczestników o godz. 12, natomiast parada ruszy w godz. 13-14. Tego nie można przegapić. Świetnie odnajdą się tu zarówno młodsi jak i starsi uczestnicy.

We wspólnej rywalizacji i propagowaniu zabytkowej motoryzacji biorą udział załogi z różnych zakątków kraju. Miłośnicy motoryzacji mają tu prawdziwe święto. Można nie tylko podziwiać i zrobić sobie zdjęcie z pojazdami, których rok produkcji budzi podziw, ale także zobaczyć egzemplarze, których próżno szukać na naszych drogach. To powrót do motoryzacyjnej przeszłości z wielkim sentymentem.

W wydarzeniu każdego roku bierze udział spora liczba uczestników i entuzjastów klasycznej motoryzacji z całego regionu.