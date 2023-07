Międzynarodowy Festiwal Folkloru "X Kaszubskie Spotkania z Folklorem Świata" w Wielu przyciągnął tłumy. Na scenie artyści z całego świata

- Jak w tym wyjątkowym dniu można nie przyjechać do Wiela? Ten piękny folklor, kultura, to po prostu coś wyjątkowego - mówi Bernadeta Hamerska, sołtys Wielkiego Klincza w gm. Kościerzyna, przewodnicząca KGW Sąsiadki Aparatki. - Panuje tu radość, integracja. Jestem przekonana, że każdy znajdzie tu coś dla siebie. To pokarm dla duszy.