Film Julii Kowalski pt. "Zobaczyłam twarz diabła" był kręcony m.in. w Kościerzynie. Miał premierę na festiwalu w Cannes

Film pt. "I Saw the Face of the Devil" ("Zobaczyłam twarz diabła") miał już swoją premierę na festiwalu w Cannes.

- Tam był bardzo dobrze odebrany - mówi Julia Kowalski. - Dużo publiczności, dużo bardzo ciekawych rozmów i teraz nie mogę się doczekać, kiedy będzie polska premiera. Mam nadzieję, że na festiwalu w Gdyni, ale tego jeszcze nie mogę potwierdzić. Jeżeli nie, to zrobimy pokaz w Kościerzynie lub Wielkim Klinczu, przy współpracy z proboszczem z Wielkiego Klincza. Prawdopodobnie będzie to wrzesień lub październik. Chciałabym, aby wszyscy zaangażowani w ten film mogli go w końcu zobaczyć. A wielu z nich pomagało nam właśnie w okolicach Kościerzyny.

Przypomnijmy, że w styczniu 2023 r. kościerski Ekonomik stał się planem filmowym. To właśnie tutaj francuska reżyserka Julia Kowalski (autorka prezentowanego na festiwalu w Cannes "Znam kogoś, kto cię szuka") nagrywała sceny do swojego nowego filmu. Co więcej, uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie zostali statystami. Ekipa filmowa pracowała także w Wielkim Klinczu i Wdzydzach.