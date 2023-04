Szymon Sutor zwycięzcą FMF Young Talent Award! O laur walczyło 130 kompozytorów z całego świata

- Muzyka filmowa jest szczególnym gatunkiem, wymagającym od kompozytora precyzyjnego zaplanowania - mówi Szymon Sutor. - W filmie najważniejszy jest obraz oraz dialogi, które powinny być wyraziste i nieprzytłoczone muzyką. Jednak to właśnie muzyka zazwyczaj zmienia oblicze filmu i prowadzi widza do konkretnych emocji. Cytując Mistrza Quentina Tarantino: „Odpowiednie nuty w filmie potrafią podnieść sceny o kilka pięter”. Jeśli chodzi o moje przygotowania, to zawsze staram się wyrazić własnym językiem muzycznym to, co odczuwam podczas pierwszej styczności z obrazem. Muszę przyznać, że jest to bardzo ciekawe i zaskakujące doświadczenie oglądać film jedynie z dialogami aktorów. Myślę, że wielu czytelników mogłoby być zaskoczonym, jak skrajne są to doznania i jak bardzo muzyka zmienia nastrój scen.