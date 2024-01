Kierowca miał 2 prom. alkoholu w organizmie i cofnięte uprawnienia. Został zatrzymany przez policję w Kościerzynie

9 stycznia 2024 r. ok. godz. 11.20 na ul. Klasztornej funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali do kontroli samochód marki Seat Ibiza, którego 51-letni kierujący, mieszkaniec powiatu kościerskiego, miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie sprawdzania kierowcy w policyjnych systemach okazało się, że 51-latek posiada cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kierowcy uniemożliwiono kontynuowanie jazdy. Za naruszenie zakazu i jazdę pod wpływem alkoholu grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Spożycie alkoholu ma poważny negatywny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdu. Jednym z głównych skutków spożycia alkoholu jest zmniejszenie zdolności kierowcy do skupienia uwagi na sytuacji drogowej. Osoba pod wpływem alkoholu może być mniej czujna na otoczenie, co zwiększa ryzyko wypadków.