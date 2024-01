Kierowca z powiatu kościerskiego miał 3,5 prom. alkoholu w organizmie. Podróż zakończył w rowie Joanna Surażyńska

Prawie 3,5 promila alkoholu miał w organizmie kierujący samochodem marki Volkswagen Lupo, który wjechał do rowu. Policjanci zatrzymali 32-latka, który był nietrzeźwy. Mężczyzna za swoje zachowanie odpowie przed sądem. Za to przestępstwo grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.