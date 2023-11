Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump" uczestniczył w II Pniewskim Zlocie Morsów

Kościerski Klub Morsów "Forrest Gump"

Wydarzenie, zorganizowane przez Bractwo Morsów Pniewy , patronatem objął Burmistrz Gminy Pniewy Jarosław Przewoźny. To już druga tego typu impreza.

- Było dużo śmiechu i zabawy. Bardzo dziękujemy PKM Bractwo Morsów za tak miłe przyjęcie i gościnę - czujemy się u was już prawie jak u siebie. Do zobaczenia za rok - podkreślają morsy.

Morsowanie, czyli regularne kąpiele w zimnej wodzie, to praktyka, która przynosi liczne korzyści dla zdrowia i samopoczucia . Po pierwsze, wzmacnia odporność organizmu poprzez stymulację produkcji białych krwinek. Kąpiele w zimnej wodzie poprawiają krążenie krwi, co może korzystnie wpływać na układ sercowo-naczyniowy.

Dodatkowo, kontakt z zimną wodą wywołuje skurcze naczyń krwionośnych, co może poprawić ogólne krążenie. Emocjonalne korzyści to redukcja stresu, poprawa samopoczucia, zwiększenie energii i witalności, a także poprawa koncentracji i snu. Morsowanie jest również formą treningu woli, wymagając determinacji do pokonywania własnych oporów.