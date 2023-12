Kościerzyna. Jechał autem na fałszywych tablicach. Zatrzymali go policjanci z grupy Speed!

Jechał autem w Kościerzynie na lewych tablicach

Sceny jak z filmu rozegrały się na ulicach Kościerzyny. Policjanci ścigali kierowcę fiata, który nie zatrzymał się do kontroli. Do akcji wkroczyła grupa Speed z Komendy Powiatowej Policji w…

27-letni mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do kościerskiej komendy, gdzie funkcjonariusze prowadzili z nim dalsze czynności procesowe. Mężczyzna w niedługim czasie usłyszy zarzut za używanie tablicy rejestracyjnej nieprzypisanej do jej pojazdu, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.