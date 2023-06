Lekarze urolodzy ze szpitala w Kościerzynie wzięli udział w międzynarodowym kongresie w USA. Z ich wiedzy skorzystają pacjenci

Urolodzy ze szpitala w Kościerzynie pojechali do USA

Lekarze ze Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie cały czas doskonalą umiejętności w zakresie nowoczesnych metod leczenia. Często wymaga to od nich udania się...na drugi koniec świata. Tym razem po pakiet najnowszych informacji w zakresie badań naukowych udali się do USA, a dokładniej do Chicago.

To właśnie tam odbywał się Kongresie American Urological Association, w którym brali udział urolodzy z różnych zakątków świata. W Chicago nie mogło także zabraknąć lekarzy z Oddziału Urologii i Urologii Onkologicznej, lek. Adama Blumensztajna oraz lek. Macieja Milewczyka.