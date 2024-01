Mieszkańcy Starej Kiszewy na zdjęciach sprzed lat. Rozpoznajecie kogoś?

Stara Kiszewa starych zdjęciach

Mieszkańcy chętnie dzielą się pamiątkami i odkurzają rodzinne archiwa, bo w ten sposób można ocalić je od zapomnienia, a w dodatku przypomnieć piękne historie sprzed wielu lat . Zdjęcia zamieszczają na facebookowym profilu Stara Kiszewa w obiektywie. Dzięki temu możemy dowiedzieć się sporo o Starej Kiszewie i jej mieszkańcach. Dla wielu osób przeglądających zbiory to sentymentalna podróż do przeszłości.

Dzięki archiwalnym zdjęciom możemy zobaczyć m.in. jak wyglądał kiszewski GS przed 50 laty. Zobaczyć, jakie towary sprzedawano. Stało się to możliwe dzięki zdjęciom ze zbiorów Pani Iwony Słomińskiej, której dziadek, Stanisław Morawiak, był wówczas prezesem GS i to on zamówił sesję fotograficzną.