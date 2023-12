Niebezpiecznie na drogach. W weekend doszło do dwóch wypadków w powiecie kościerskim

2 grudnia 2023 r. na terenie powiatu kościerskiego doszło do dwóch wypadków drogowych. Pierwsze zgłoszenie o godz. 11.30 dotyczyło uderzenia samochodu w drzewo na trasie Mokre-Karsin. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 22-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, jadąc skodą, straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu i uderzyła w drzewo. Kierująca i pasażerka z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.