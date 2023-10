Policjanci prowadzili akcję pn. "Prędkość". Ponad 40 razy przyczyną zatrzymania do kontroli była nadmierna prędkość

12.10.2023 r. od godz. 6.00 do 13.10.2023 r. do godz. 6 pomorscy policjanci, w tym kościerscy, przeprowadzili działania pn. „Prędkość”. Odbywały się one na terenie całego powiatu kościerskiego, gdzie można było zauważyć większą niż zazwyczaj liczbę funkcjonariuszy. Statyczne patrole wyposażone w mierniki prędkości oraz policjanci w pojazdach nieoznakowanych czuwali nad bezpieczeństwem uczestników ruchu. Do działań została zaangażowana grupa Speed.

- 43 razy przyczyną zatrzymania do kontroli była nadmierna prędkość. Okazuje się, że wielu kierowców po minięciu patrolu policji lub masztu z fotoradarem, decyduje się na jazdę niezgodną z przepisami - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji. - Mundurowi odnotowali jedną kolizję drogową

Okres jesienno-zimowy to czas kiedy na drogach występują zdecydowanie gorsze warunki do jazdy, częste zmiany pogody, opady deszczu, liście na drodze, mgła, śnieg, śliska i mokra nawierzchnia, wcześniej zapadający zmrok. Poruszając się w takich warunkach zawsze należy zachować szczególną ostrożność.