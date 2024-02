Policjanci z Kościerzyny po pościgu zatrzymali 37-letniego mężczyznę. Dlaczego uciekał? Joanna Surażyńska

W sobotę policjanci z Kościerzyny zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.