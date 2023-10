Potrącenie pieszego na ul. Szopińskiego w Kościerzynie. Nieprzytomny mężczyzna trafił do szpitala

Wypadek w Kościerzynie

- Kierowca był trzeźwy - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskiej policji . - Obecnie policja wyjaśnia przyczyny tego wypadku. Nieprzytomny pieszy trafił do kościerskiego szpitala.

W okresie jesienno-zimowym, gdy pieszy ma na sobie ubranie w szaro-czarnych kolorach i nie posiada na wierzchniej odzieży elementów odblaskowych tak naprawdę jest niewidoczny - kierowca jest w stanie zobaczyć go dopiero z odległości 20-30 metrów , gdy nie będzie miał szans na jakąkolwiek reakcję.

Okres jesienny to czas szczególnie niebezpieczny dla „niechronionych” uczestników ruchu drogowego , takich jak piesi. Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcze w znacznym stopniu ograniczają widoczność na drodze.

Jeśli jednak pieszy wyposażony jest w elementy odblaskowe, kierowca spostrzeże go już z odległości 130-150 metrów, czyli ok. 5 razy szybciej i ma dużo więcej czasu na wykonanie jakiegoś manewru. To może uchronić pieszego przed kalectwem, a nawet uratować mu życie.