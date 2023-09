Prokuratura wcześniej zajmowała się sprawą Piotra G. z Czernik, podejrzanego o zabójstwo noworodków i ją umorzyła ZDJĘCIA

Jak się okazuje, w prokuraturze toczyły się postępowania w sprawie Piotra G. Jednak zostały umorzone.

- W prokuraturze w ostatnich latach były rejestrowane sprawy dotyczące tego mężczyzny i dotyczyły one znęcania się nad innymi członkami rodziny, natomiast wcześniej były postępowania dotyczące kazirodztwa - mówi Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Te postępowania zakończyły się decyzjami o umorzeniu wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełniania przestępstwa. Jako zwierzchnik w ramach nadzoru służbowego przyjrzymy się tym sprawom, dokonamy oceny prawidłowości tych postępowań zarówno co do gromadzenia materiału dowodowego jak i podjętych decyzji.