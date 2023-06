Rajd Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów. Mieszkańcy wyruszyli w trasę śladem Drzymalitów ze Skorzewa ZDJĘCIA

Rajd śladami Kaszubskich Drzymalitów w Skorzewie

Zamiłowanie do historii i sportu to świetne połączenie. Przekonać się o tym mogli uczestnicy VI Rajdu Szlakiem Kaszubskich Drzymalitów. Zainteresowanie było ogromne. Liczna grupa, bo aż ok.190 osób wyruszyła w trasę, która prowadziła przez Fingrową Hutę, Wieprznicę, Owśnice, Częstkowo i z powrotem do Skorzewa.