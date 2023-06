Składał 12-latce propozycje seksualne. 37-latek z Kościerzyny został zatrzymany

W sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony przez jednego z mieszkańców Kościerzyny o tym, że umówił się z mężczyzną, który składał małoletniej propozycję obcowania płciowego. Natychmiast w to miejsce udali się policjanci.

37-latek został zatrzymany przez mundurowych. Przy mężczyźnie policjanci znaleźli amfetaminę, która została przekazana do badań. 37-latek na razie usłyszał jeden zarzut, za co grozi mu do 3 lat więzienia. W niedługim czasie mężczyzna usłyszy kolejny, dotyczący posiadania narkotyków.