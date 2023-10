Słoneczne halo i iryzacja na Kaszubach! Zobaczcie niezwykłe zjawisko

Słoneczne halo i iryzacja na Kaszubach

Halo to zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to świetlisty, biały lub zawierający kolory tęczy (wewnątrz czerwony, fioletowy na zewnątrz), pierścień widoczny wokół słońca lub księżyca.

Jesienią na niebie można obserwować prawdziwy spektakl różnych zjawisk. Nie tak dawno wnikliwych obserwatorów zachwycił widok zorzy polarnej, która zatańczyła całą paletą barw. Teraz przyszła kolej na halo! Co to takiego?

Co ciekawe, zjawisko halo wywołane jest załamaniem światła na kryształach lodu i odbiciem wewnątrz kryształów lodu znajdujących się w chmurach pierzastych lub we mgle lodowej. W zależności od tego jakie rodzaje kryształów lodowych występują, jakie są ich ustawienia w powietrzu i drogi optyczne możemy obserwować wiele różnych efektów halo.

Natomiast halo w różnych miejscach może wyglądać inaczej. Do zjawiska nie można się zbliżyć, ponieważ jest ono specyficznym obrazem Księżyca lub Słońca. Pozorna odległość do halo wynosi więc odpowiednio: ok. 400 000 km albo ok. 150 mln km. Natomiast zasięg widoczności określony jest przez rozmiar chmury, na której rozprasza się światło.