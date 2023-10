Specjaliści ze szpitala w Kościerzynie podczas konferencji będą mówić o raku piersi. Pojawi się okazja do wykonania darmowych bardań

- Celem naszego wydarzenia jest zwiększenie świadomości na temat profilaktyki nowotworów piersi, zdrowego trybu życia i możliwości Szybkiej Terapii Onkologicznej - mówi Marzena Mrozek, prezes Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Każdy głos w tej sprawie ma ogromne znaczenie i może znacząco przyczynić się do wzrostu społecznej świadomości w tym obszarze. Dlatego też serdecznie zachęcamy do udziału w tym wyjątkowym dniu, który jest okazją do pogłębienia wiedzy na temat profilaktyki nowotworu piersi oraz wsparcia pacjentek i ich bliskich w walce z tą chorobą.