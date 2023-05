Spotkania Klubów Seniora z Wysina, Liniewa i Głodowa. Zobacz, jak świetnie bawili się mieszkańcy gminy Liniewo Joanna Surażyńska

Seniorzy z gminy Liniewo mają wiele pomysłów i planów. Ostatnie spotkania klubowiczów były okazją, by szczegółowe omówić, co mieszkańcy zamierzają robić w najbliższych miesiącach. Spotkania przy kawie to zawsze świetna okazja do rozmów. Humory dopisywały.