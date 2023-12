Straszył, kopał, bił pałką i łopatą... Były kierownik schroniska dla zwierząt w Kościerzynie stanie przed sądem

Prokuratura Rejonowa w Sopocie skierowała do Sądu Rejonowego w Kościerzynie akt oskarżenia przeciwko byłemu kierownikowi schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kościerzynie. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący znęcania się nad zwierzętami ze szczególnym okrucieństwem.

Jak ustaliła prokuratura, do zachowań objętych zarzutem, miało dochodzić w okresie od stycznia 2020 roku do października 2021 r.

- W toku postępowania przygotowawczego mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu przestępstwa - dodaje rzecznik. - W toku postępowania przygotowawczego stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze: dozór policji połączony z zakazem przebywania w miejscach związanych z opieką nad zwierzętami oraz nakaz powstrzymania się od działalności związanej z opieką nad zwierzętami. Zarzucone przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 r. Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie wydała postanowienie o przeprowadzeniu kontroli w schronisku w Kościerzynie. O nieprawidłowościach, do których mogło dojść na terenie placówki, poinformowała jedna z mieszkanek powiatu. Wówczas też, Rafał J. tłumaczył, że od pewnego czasu trwa na niego nagonka, która miała doprowadzić do tego, że zrezygnuje z funkcji kierownika. Podkreślał jednocześnie, że działania szkodzą przede wszystkim zwierzętom, a on na każdym etapie kontroli współpracuje z policją i weterynarią.