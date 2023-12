Szpital w Kościerzynie ma nowy sprzęt, który poprawi diagnostykę i pozwoli pacjentom uniknąć operacji

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie inwestuje w nowoczesny sprzęt. Do placówki trafił cholangioskop za ponad pół miliona złotych, który poprawi diagnostykę dróg żółciowych, a także pozwoli na usunięcie dużych kamieni żółciowych oszczędzając pacjentom operacji. Jak podkreśla zarząd szpitala, w medycynie innowacyjne metody diagnostyki i leczenia stają się kluczowym elementem skutecznej opieki nad pacjentami. Jedną z nich jest cholangioskopia, czyli możliwość bezpośredniego obrazowania dróg żółciowych.

- Wykorzystuje się w niej bardzo cienki endoskop (cholangioskop), który poprzez kanał roboczy innego endoskopu wprowadza się do dróg żółciowych. Umożliwia on ocenę wnętrza dróg żółciowych - podkreśla lek. Sebastian Pryczkowski, specjalista chorób wewnętrznych, gastroentorolog Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. - Cholangioskopia jest szczególnie przydatna w diagnostyce niejasnych przyczyn zwężeń dróg żółciowych, ułatwia określenie, czy mamy do czynienia z chorobą łagodną, czy nowotworem złośliwym. Obecnie wykorzystywane metody diagnostyczne takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, czy endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna, choć bardzo cenne nie zawsze dają dokładną diagnozę, czasem pozostają wątpliwości z jaką chorobą mamy do czynienia. Wykorzystując cholangioskop możemy zbliżyć się bezpośrednio do zmiany w drogach żółciowych i precyzyjnie ją ocenić, a także pobrać z niej wycinki do badania histopatologicznego. Zwiększa to znacznie skuteczność i przyspiesza diagnostykę onkologiczną. Zdarza się też tak, że u pacjenta, u którego podejrzewamy nowotwór możemy go wykluczyć.