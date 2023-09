To pracownicy opieki społecznej w Starej Kiszewie poinformowali policję o dramacie w Czernikach ZDJĘCIA

Wciąż nie milkną echa sprawy odnalezienia zwłok trzech noworodków zakopanych w piwnicy domu w Czernikach w gminie Stara Kiszewa. Już wiadomo, kto zgłosił ją policji i jak doszło do tego makabrycznego odkrycia. Otóż okazuje się, że pracownik socjalny podczas rozmów z zaniepokojoną mieszkanką, która widziała Paulinę G. w ciąży, a potem nie widziała dziecka, uruchomił wszystkie procedury.

- 4 września dotarła do nas informacja, że jedna z mieszkanek, 20-letnia dziewczyna była w ciąży i tej ciąży nie ma - mówi Marian Pick, wójt gminy Stara Kiszewa. - Reakcja Ośrodka Pomocy Społecznej była natychmiastowa. Pracownik socjalny udał się do tego domu, aby zbadać sytuację i ją potwierdził. Z tego spotkania sporządził notatkę służbową, którą kierownictwo ośrodka przesłało do policji. Na tym nasza rola się zakończyła, a dalsze czynności zaczęła prowadzić policja.