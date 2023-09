W Dziemianach bracia ukradli alkohol ze sklepu. Zatrzymała ich policja ZDJĘCIA

- Wczoraj 6 września 2023 r. ok. godz. 15.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie został powiadomiony przez przeciwników ochrony jednego ze sklepów w Dziemianach o ujęciu dwóch młodych mężczyzn, którzy dokonali kradzieży alkoholu o wartości 600 zł - relacjonuje Piotr Kwidziński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. - Oficer dyżurny natychmiast wysłał w to miejsce patrol policyjny. Przybyli mundurowi ustalili, że dwaj bracia w wieku 24 i 25 lat obywatele Mołdawii, którzy po wejściu do sklepu podeszli do półki z alkoholi zabrali cztery butelki Jack Daniels o wartości 600 zł.