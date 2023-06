50-lecie administracyjnego utworzenia gminy Nowa Karczma to doskonały czas na podsumowanie. Jak na przestrzeni tych lat zmieniła się gmina?

W tej kwestii warto przytoczyć słowa Alojzego Szoski, wieloletniego wójta gminy Nowa Karczma, który powiedział: „Gdy wprowadzono gminy, nastąpiła dość duża zmiana, aczkolwiek naczelnik nie był wybierany lecz mianowany przez wojewodę. Było to małe odejście od centralizacji, ale nie całkowite. Gdy zlikwidowano powiaty, wiele zadań przeszło na poziom gminy i trzeba było je wykonywać. W roku 1990. następuje proces reform, długo oczekiwany przez społeczeństwo, to także wiązało się diametralną zmianą w systemie zarządzania. Dochodzi do reformy ustrojowej naszego państwa, następuje długotrwały proces reform gmin, administracji, który przebiega stopniowo. Najpierw wójta wybierają radni, a od 2002 r. wybory są już bezpośrednie. Serce naszego kraju bije wówczas w gminach, powiecie, województwie. Mieszkańcy otrzymali prawo do współdecydowania o swoich losach. Olbrzymia energia została uwolniona kiedy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej i zaczęliśmy aplikować o środki unijne. Nastąpił wówczas proces dynamicznego rozwoju dzięki sprawnej administracji. Udało nam się zdobyć ogromną ilość środków i w naszych wsiach zaczęło się wiele zmieniać. Były to rzeczy, o których dzisiaj pewnie młodzi ludzie nie pamiętają, ale to np. wodociągi, kanalizacja, drogi, służba zdrowia, oświata. Osiągnęliśmy olbrzymi skok cywilizacyjny. Oprócz tych sukcesów pojawiły się też problemy. Prywatyzacja spowodowała wzrost bezrobocia, wystąpiły problemy z zagospodarowaniem terenów po likwidowanych przedsiębiorstwach. Niezmiernie wzrosły też zadania opieki społecznej. Mimo tych wszystkich trudności samorząd okrzepł. Gmina spełnia bardzo ważną rolę. Jako mała ojczyzna jest też ostoją pluralizmu, demokracji i zarządza na miejscu lokalnymi finansami, co jest podstawą każdej gospodarki.”