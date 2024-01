W Grabówku dwanaście przydrożnych drzew poszło pod topór. Co udało się ustalić w tej sprawie?

- A teraz słowa kierujemy bezpośrednio do osoby / osób, które są odpowiedzialne, za podcinanie tych drzew.

CO WY MACIE W GŁOWACH?! - pisali strażacy. - Jakim bezmózgiem trzeba być, by robić takie coś?!

Jest masa niecenzuralnych słów, które przychodzą nam do głowy, ale niestety nie możemy ich tutaj zamieścić!

Co by było, gdyby takie drzewo spadło na jadący prawidłowo ulicą pojazd?! Na przypadkowego pieszego który znalazłby się w złym miejscu i w złym czasie?!