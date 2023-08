W jez. Sudomie w Rybakach w pow. kościerskim utonął 51-letni mężczyzna

Utonięcie w Rybakach

Jak informuje rzecznik prasowy kościerskiej straży pożarnej, na miejscu świadkowie wskazali miejsce, w którym widziany był 51-letni mężczyzna. Nurkowie przystąpili do działania i odnaleźli 51-latka, który został wyciągnięty na brzeg. Strażacy przystąpili do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, którą następnie kontynuował zespół ratownictwa medycznego. Niestety, te działania nie przyniosły rezultatu. Mężczyzny nie udało się uratować.

Strażacy z Kościerzyny ok. godz. 16.40 otrzymali informację z centrum powiadamiania ratunkowego, że w jez. Sudomie mężczyzna zniknął pod wodą. Na miejsce przyjechały trzy zastępy straży pożarnej z Kościerzyny, w tym specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego.

Jest to już kolejna ofiara wody w powiecie kościerskim tego lata.

Policjanci apelują o zachowanie ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Korzystajmy tylko z kąpielisk strzeżonych i nigdy nie wchodźmy do wody po alkoholu. Jeżeli pod naszą opieką znajduje się młodsze rodzeństwo czy dzieci, to ani na chwilę nie spuszczajmy ich z oka. Małe dzieci nigdy nie powinny kąpać się same.