W kościerskim szpitalu odbyły się warsztaty makijażu dla pacjentek Oddziału Onkologii Klinicznej

Dla uczestniczek, które nie miały doświadczenia z codziennym makijażem, warsztaty stały się nie tylko okazją do nauki, ale również chwilą oderwania od rzeczywistości i eksploracji własnej kobiecości. Ważnym elementem było stworzenie przyjaznej atmosfery, gdzie uczestniczki czuły się swobodnie, a śmiech towarzyszący warsztatom stał się integralną częścią tego wyjątkowego doświadczenia. To spotkanie było całkowicie poświęcone makijażowi i kobiecości.

- Z ogromną satysfakcją obserwujemy, że uczestniczki przestały być jedynie pacjentkami i stały się kobietami zainteresowanymi światem kosmetyków. To wyjątkowe doświadczenie sprawiło, że zdecydowaliśmy się kontynuować warsztaty cyklicznie. To dla nas coś pięknego, co napełnia nas energią i motywacją do dalszej pracy - mówiła Pani Sandra.